Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'taki dört katlı tekstil atölyesinin çatısında yangın çıktı. Bitişikteki iş yerinin çatısına da yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek atölyenin çatısını sardı. Ardından bitişikte endüstriyel malzeme üzerine çalışan iş yerinin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu.

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