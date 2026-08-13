Küçükçekmece Fatih Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan iki katlı restoranda silahlı saldırı yaşandı. Olay, şüphelinin restorana gelerek üst kata çıkmasıyla başladı. Üst katta bulunan bir müşteriyi silahla yaralayan şüpheli, ardından aşağıya indi. Aşağı inen şüpheli, sesleri duyarak yukarı çıkmaya çalışan işletme sahibi Cumali K'yi de silahla yaraladıktan sonra kaçtı. POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, iş yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Kaçan motosiklet kasklı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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