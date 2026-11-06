İstanbul Küçükçekmece'de, Kartaltepe Mahallesi D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyreden M.A.'nın kullandığı 34 TC 9484 plakalı otomobilde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.