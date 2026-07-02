MEHMET ASLANTUĞ VE ARZUM ONAN'IN OĞULLARI KOCAMAN OLDU
Eski manken ve oyuncu Arzum Onan, katıldığı davette oğlu Can Aslantuğ ile birlikte görüntülendi. Yıllar önce çocukluk kareleriyle tanınan Can Aslantuğ'un son haline kullanıcılardan yorum yağarken annesini geçen boyu da dikkatlerden kaçmadı.
BEBEKLİK FOTOĞRAFLARI DÜN GİBİ AKILLARDA
Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda oğlunun çocukluk yıllarına ait birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarmıştı.
ARZUM ONAN OĞLUYLA BİR DAVETE KATILDI
Bu kez ise anne-oğul bir davette yan yana objektif karşısına geçti.
ANA OĞUL GECEYE DAMGA VURDULAR
Etkinlikte gazetecilere birlikte poz veren Arzum Onan ile Can Aslantuğ'un görüntüleri kısa sürede ilgi gördü. Özellikle Can Aslantuğ'un annesini geçen boyu sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
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Anne ve babası Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un izinden giderek oyunculuğa adım atan Can Aslantuğ, aldığı eğitimlerden de söz etti. Genç oyuncu, "Kamera arkası eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi aldım. Anne ve babam çok destekleyici oldular. Onların arkamda olduğunu bilmek çok güzel. Dizide takıldığım bir yer olduğunda babama soruyordum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Arzum Onan da etkinlikte özel hayatına ilişkin yöneltilen soruları yanıtlarken, anne-oğulun yıllar sonra birlikte verdikleri pozlar davetin en çok konuşulan kareleri arasında yer aldı.
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