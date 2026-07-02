Anne ve babası Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un izinden giderek oyunculuğa adım atan Can Aslantuğ, aldığı eğitimlerden de söz etti. Genç oyuncu, "Kamera arkası eğitimi aldım. Oyunculuk eğitimi aldım. Anne ve babam çok destekleyici oldular. Onların arkamda olduğunu bilmek çok güzel. Dizide takıldığım bir yer olduğunda babama soruyordum" ifadelerini kullandı.