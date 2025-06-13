IDF tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füzelerin İsrail hava sahasını tehdit ettiği ve bu tehditlere karşı önleme operasyonlarının başlatıldığı kaydedildi. “Kudüs ve çevresinde halkın sığınaklara yönlendirilmesi uyarısı yapıldı. Durum anlık olarak izleniyor” denildi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırının faili olarak gösterilen Ensarullah hareketi, yani kamuoyunda bilinen adıyla Husiler, son dönemde İsrail’e yönelik askeri eylemleriyle dikkat çekiyor. İran’ın desteklediği yapı, kendisini “Direniş Ekseni”nin bir parçası olarak tanımlıyor. Bu eksende Hamas, Hizbullah ve Irak’taki Şii milis grupları da yer alıyor.

Husiler, İsrail'in Gazze ve İran’a yönelik saldırılarına karşılık olarak “karadan ve denizden misillemelerin artarak süreceği” yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Grup, daha önce Kızıldeniz üzerinden İsrail’e yönelen balistik füze ve insansız hava araçlarıyla da dikkat çekmişti.

İSRAİL SAVUNMASI ALARMDA

İsrail, Yemen’den gelen füze tehdidine karşı uzun menzilli savunma sistemlerini, özellikle “Arrow” ve “David’s Sling” sistemlerini aktif hale getirdi. IDF, saldırıların ne ölçüde önlendiğiyle ilgili detay vermekten kaçınırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Kudüs’te çalan sirenlerin ardından şehirde kısa süreli panik yaşandığı, sivil halkın sığınaklara yönlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.