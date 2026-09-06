ABD'de Dallas'tan Newark'a giden bir yolcu uçağında yaşanan olay, seferin rotasının değiştirilmesine neden oldu. Kabin ekibine ve yolculara karşı saldırgan davranışlarda bulunduğu öne sürülen 67 yaşındaki bir yolcu, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Ellerine plastik kelepçe takılan adam, koli bandıyla koltuğuna sabitlenirken uçak Baltimore'a yönlendirildi.

Olay, American Airlines'ın Dallas-Newark seferini gerçekleştiren AA 618 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi.

Polis yetkilileri, olayın ardından gözaltına alınan kişinin Arizona'da yaşayan 67 yaşındaki Arthur Lundeen olduğunu açıkladı.

UÇUŞUN SONLARINA DOĞRU ORTALIK KARIŞTI

Uçakta bulunan eski kolluk görevlisi Juan Mejia'nın anlatımına göre, yolculuğun yaklaşık dörtte üçü tamamlandıktan sonra uçağın arka bölümünden yüksek sesler gelmeye başladı.

Mejia, Lundeen'in kabin ekibine ve çevresindeki yolculara karşı saldırgan davranmaya başladığını, küfür ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını öne sürdü.

Lundeen'in ırkçı ifadeler kullandığını iddia eden Mejia, yolcunun özellikle arka sıralarda bulunan kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediğini belirtti.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Mejia ve yanında seyahat eden arkadaşı Richard Olenick, ilk olarak yaşananları uzaktan takip ettiklerini ancak Lundeen'in davranışlarının fiziksel müdahaleye dönüşmesi üzerine harekete geçtiklerini anlattı.

Olenick'in aktardığına göre Mejia, olayın daha fazla büyüyebileceğini fark ederek Lundeen'in yanındaki koltuğa geçti ve yolcuyu kontrol altına almaya çalıştı.

Diğer yolcuların da yardımıyla Lundeen'in ellerine plastik kelepçe takıldı. 67 yaşındaki adamın hareket etmesini engellemek amacıyla vücudu koli bandı kullanılarak koltuğuna sabitlendi.

UÇAK ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Yaşananların ardından pilotlar uçuşun rotasını değiştirme kararı aldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre uçak, perşembe günü saat 22.15 sıralarında Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçağın iniş yapmasının ardından polis ekipleri kabine girerek Lundeen'i gözaltına aldı.

American Airlines, yolcunun uçaktan çıkarılmasının ardından AA 618 sefer sayılı uçağın yeniden havalanarak Newark'a doğru yolculuğuna devam ettiğini bildirdi.

"ŞİDDETE TOLERANS GÖSTERMİYORUZ"

American Airlines olayın ardından yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin ve ekip üyelerimizin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimizdir ve şiddete tolerans göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis yetkilileri, Lundeen hakkında kamu düzenini bozma ve ikinci derece saldırı suçlamaları yöneltildiğini açıkladı.

FAA olayla ilgili inceleme başlatırken, FBI'ın da soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.