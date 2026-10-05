Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemlerde, neredeyse sessiz çalışmaları önemli bir güvenlik riski olarak görülüyordu. Özellikle kalabalık otoparklarda düşük hızda hareket eden elektrikli araçların fark edilmesi zor olabiliyordu. Bu nedenle birçok üretici, geri manevra sırasında devreye giren yapay ses sistemlerini araçlarına ekledi.

Çin'deki mühendisler bunun yeterli olmadığını düşünmüş olacak ki, Mazda CX-6e'de çok daha farklı bir sistem kullanıma sunuldu.

Çin'de üretilen elektrikli güç aktarma sistemini Mazda'nın tasarım anlayışıyla birleştiren CX-6e aracının dikkat çeken özelliklerinden biri de dışarıya ses verebilen uyarı sistemi.

Sürücü tarafından etkinleştirilebilen sistem, aracın dışındaki yayalara ve diğer sürücülere önceden hazırlanmış çeşitli mesajların iletilmesine olanak tanıyor. Örneğin kırmızı ışıkta kaldırımdan yola inen bir yayaya "Lütfen telefonunuzdan başınızı kaldırın" şeklinde uyarıda bulunmak mümkün.

Benzer şekilde, önünüzde dönüş yapmak için bekleyen bir sürücüye "Siz geçin" demek de teoride oldukça kullanışlı olabilir.

Sistemin başka bir yönü daha var

CX-6e Avustralya'da da satışa sunulunca, bazı Avustralyalı gazeteciler bu harici ses sisteminin ne kadar güvenli olduğunu test etmeye karar verdi. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça şaşırtıcıydı:

Sistemin kötüye kullanılmasını engelleyen neredeyse hiçbir ciddi önlem bulunmuyordu.

Sürücü, aracın içinden başka bir sürücüye hakaret etmek isterse bunu ses sistemi üzerinden yapabiliyor. Örneğin "Çekil yolumdan, salak herif!" gibi ifadeler aracın dışındaki hoparlörden yüksek sesle duyulabiliyor.

Üstelik bununla da sınırlı değil. Sürücü, kendi sesini kaydederek bunu dışarıya aktarabiliyor. Daha da ilginci, sistemin küfürlü ifadeleri de sesli olarak oynatmasına izin veriliyor.

Bu özelliğin kötüye kullanım ihtimalleri ilk bakışta oldukça komik görünse de işin güvenlik boyutu düşünüldüğünde durum pek de eğlenceli değil.

Sonuçta trafikte sıradan bir otomobil kornasının bile öfkeyle ve gereksiz şekilde kullanıldığı düşünülürse, sürücülere başka yol kullanıcılarına sesli mesaj gönderme imkanı vermek tartışmalı bir tercih.

Özellikle sistemin herhangi bir sınırlama olmadan kullanılması, zamanla ciddi şikayetlere yol açabilir.

Bu nedenle Mazda'nın ilerleyen dönemde bir yazılım güncellemesiyle sistem üzerinden oynatılabilecek mesajları sınırlandırması gündeme gelebilir.