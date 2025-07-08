Vali Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunu sarsan bu olayla ilgili olarak, “Kuzguncuk’taki bir restoranda kabul edilemez ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, söz konusu iş yeri hakkında denetim ve inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu işletmeye yönelik denetim; Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumların katılımıyla çok yönlü olarak yürütülüyor.

“Meze Gibi Sunulamaz, Magazin Malzemesi Yapılamaz”

Vali Gül, paylaşımında ayrıca, kadınları aşağılayan ve toplum ahlakına aykırı ifadelerin eğlence adı altında servis edilmesine karşı sert bir dille tepki gösterdi. “Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez” diyen Gül, bu tarz söylemlerle mücadelenin yalnızca hukuki bir sorumluluk olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Soruşturma Sürüyor

İlgili kurumların kapsamlı denetimleri sürerken, kamuoyu bu utanç verici olayın sonuçlarını merakla bekliyor. İstanbul Valiliği’nin kararlı duruşu ise, toplumsal hassasiyetin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mülkiyeliler: Müşteriler getirdi

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi X’ten İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu görselde yer alan bardaklar, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi sosyal tesislerine ait olmayıp; paylaşımı yapan müşteriler tarafından getirilmiş, kullanılmış ve ilgili fotoğraflar şahsi sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

Dolayısıyla, bu olay Birliğimiz yönetiminin ve sosyal tesisimizi işleten yüklenici işletmecinin bilgisi ve onayı dışında vuku bulmuştur.

Bu tür yanıltıcı içeriklere karşı gerekli başvurular tarafımızca yapılacaktır.“