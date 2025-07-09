Küfürlü rakı bardakları gerekçesiyle Mülkiyeliler Birliği’nin Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde bulunan lokaline inceleme başlatılmıştı. Mülkiyeliler Birliği, söz konusu bardakların müşteriler tarafından getirildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı işletmeye denetim gerçekleştirdi.

487 BİN 564 TL CEZA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, denetime ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın İstanbul Valimizin Davut Gül açıklamasında da vurgulandığı üzere, kamu vicdanını rahatsız eden, özellikle kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin yer aldığı içerikler asla kabul edilemez. Bu tür içeriklere karşı başta ilgili yargı mercileri olmak üzere birçok kamu kurumu eşgüdüm içinde gerekli adımları atmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak biz de, bu kapsamda üzerimize düşen sorumluluk çerçevesinde harekete geçtik. Bakanlığımız denetim ekipleri tarafından 8 Temmuz'da İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi’nde faaliyet gösteren ilgili işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Fiyat Etiket Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak masalarda bulunan menülerde fiyat değişim tarihine yer verilmediği, Fiyat Etiket Yönetmeliği uyarınca, işletmenin girişinde bulunması gereken fiyat listesinin yer almadığı tespit edilmiştir.

Bu tespitler doğrultusunda, işletmede yer alan 154 ürün için toplam 487.564 TL tutarında idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 10 ürün için son 3 aylık alım-satım faturaları talep edilmiş, söz konusu belgelerin 7 gün içerisinde İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi ilgili tarafa yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Gerekli değerlendirme sonucunda bu ürünlere ilişkin veriler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuza bildirilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak hem mevzuata aykırı uygulamalara hem de toplumsal değerlerle bağdaşmayan yaklaşımlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."