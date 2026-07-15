Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.00 sıralarında Balıbey Mahallesi Çolaklar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre 15 hektarlık ormanlık alan yangından zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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