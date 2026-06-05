Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 kara yolunda Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan ana yola çıkmak isteyen Yasin Ö. yönetimindeki otomobil, Uşak yönünde seyreden Murat B. idaresindeki TIR ile çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle TIR’ın yan kısmına takılan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu Yasin Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak yönünde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Araçların kaldırılması ve yol temizliğinin tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsüyle ilgili işlemler sürerken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.