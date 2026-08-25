Eskişehir'de uzun süredir kulak ağrısı çeken 5 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan muayene sırasında çocuğun sağ kulağında, dış kulak yolunda cilde yapışmış ve kanamaya neden olan canlı bir kene tespit edildi.

"KULAK AĞRISI OLAN ÇOCUKLARI İHMALE ETMEMEK GEREKİR"

Op. Dr. Faruk Özkırış, yaklaşık bir aydır kulak ağrısı şikayetiyle gelen hastada sağ kulağında yabancı cisim ve böcek görüldüğünü belirtti. Dr. Özkırış, "Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık. Tedavisini düzenledik ve takibimize aldık" dedi.

Özellikle yaz aylarında piknik alanlarına gidenlerin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Faruk Özkırış, "Çocuk yaş grubunda otluk alanda oynarken keneler çocukların vücutlarına yapışabilir. Kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna göstermek uygun olacaktır" uyarısında bulundu.

Operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan çocuk taburcu edildi. Olay, Eskişehir'de yaşayan aileler için kene korumasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.