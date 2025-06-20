Bilim insanları, kulak kiri örneklerinden elde ettikleri VOC verilerinden Parkinson hastalığına dair detaylar ortaya çıkardı. Sonuçlar Parkinson hastalığıyla yüzde 94 orantılı çıktı. Bu bulgu, non-invaziv, hızlı ve güvenilir bir tanı aracı geliştirme konusunda umut veriyor.

Özellikle dört VOC bileşiği, Parkinson hastalarında dair şu verileri ortaya çıktı:

Etilbenzen ve 4-Etiltoluen: Plastik ve petrol ürünlerinde bulunan bu bileşikler, beyindeki iltihaplanmayı tetikliyor.

Pentanal: Yağların parçalanması sırasında ortaya çıkan bu madde, hücre hasarıyla ilişkilendirilmiş durumda.

2-Pentadecyl-1,3-dioxolane: Deri mikrobiyomundaki değişimlerle ilişkilendirilen bu bileşik, yağ metabolizmasındaki sorunlara işaret ediyor.

PARKİNSONU GÜÇLENDİRİYOR

2023’te yapılan geniş çaplı bir meta-analiz de benzer şekilde, Parkinson hastalarının nefes ve deri yağlarında sağlıklı bireylerden farklı VOC'ler taşıdığını göstermişti. VOC'ler, hücre hasarını tetikleyen oksidatif stresin de biyokimyasal işaretleri arasında yer alıyor.

VOC'lerin çevresel toksinlerle olan bağlantısı ise Parkinson’un yalnızca genetik değil, çevresel faktörlere de güçlü biçimde bağlı bir hastalık olduğunu gösteriyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre çevresel toksinlere maruz kalmak Parkinson’un en önemli nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Dünya genelinde 10 milyondan fazla Parkinson hastası bulunuyor ve her yıl yaklaşık 90.000 yeni vaka teşhis ediliyor. Erken teşhis, ilerlemesi yavaşlatılabilen bu hastalıkta büyük önem taşıyor. Kulak kiri analizi gibi invaziv olmayan yöntemler sayesinde, hastalığın erken evrede belirlenmesi ve uygun tedavi planlarının daha hızlı uygulanması mümkün olabilir.

DAHA ÖLÇEKLİ ÇALIŞMA

Araştırmayı yürüten Dr. Hao Dong, çalışmanın şu an için Çin'de küçük ölçekli ve tek merkezli yürütüldüğünü vurguladı. Bir sonraki adımın, farklı etnik gruplar, daha fazla hasta sayısı ve çok merkezli denemelerle yöntemin geçerliliğini test etmek olduğunu belirtti.