Kulağınızı temizlerken çıkan kirin rengine bakıyor musunuz? Uzmanlar bunun ciddi sağlık sorunlarında önemli bir uyarıcı olduğunu söylüyor. Hatta bu hastalıklar arasında kanser bile yer alıyor.

KULAK KİRİNİN RENGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ

Kulak kirinin rengine dikkat edilmesi gerekildiğini ifade eden Odyolog Hannah Samuels’e renklerin hangi hastalığı işaret ettiğin açıkladı. Samuels'e göre, sarı ve açık kahverengi kulak kiri normal kabul edilirken, kırmızı ya da kanlı kulak kiri enfeksiyon veya nadir durumlarda kulak kanserinin işareti olabilir. Yeşil renk ise bakteri kaynaklı bir enfeksiyona işaret ederken, siyah kulak kiri mantar enfeksiyonuna veya birikmiş eski kulak kirine bağlı olabilir.

Turuncu veya koyu kahverengi kulak kiri, toz veya kir birikimini gösterirken, berrak kulak kiri kulakta tahriş veya enfeksiyon nedeniyle vücudun kendini temizlemeye çalıştığını gösterebilir.

KULAK KİRİNE DİKKAT EDİN

Samuels, kulak kirinde belirgin bir renk değişikliği fark edenlerin doktorlarına danışmaları gerektiğini söylüyor. Sağlığınız için küçük detayları göz ardı etmeyin