Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Çanakkale Ayvacık'taki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve ciddi bir kalp krizi atlatması, tüm Türkiye'nin dikkatini ünlü sanatçının eski fotoğraflarındaki bir detaya çevirdi. Uzmanlar, Cem Yılmaz'ın kulak memesinde yıllar içinde derinleşen o çapraz çizgiye dikkat çekerek "Frank İşareti" kalbi aylar öncesinden uyarmış yorumunu yaptı.

Komedyen Cem Yılmaz'ın göğüs ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılması ve anjiyo operasyonu geçirmesiyle Frank işareti gündem oldu.

Sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken, tıp dünyası ve sosyal medya Cem Yılmaz'ın paylaşılan hastane fotoğraflarındaki çarpıcı bir detaya odaklandı.

Kardiyoloji uzmanları ve akademisyenler, ünlü komedyenin kulak memesini enine kesen belirgin derin oluğun, tıpta "Frank İşareti" (Frank’s Sign) olarak bilinen ve kalp krizi riskiyle doğrudan korelasyon gösteren bilimsel bir bulgu olduğunu açıkladı.

"Kalbi aylar öncesinden alarm vermiş"

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. M. Türker Pabuccu gibi uzman isimlerin sosyal medyadaki bilimsel değerlendirmelerine göre, Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki bu çizgi yaş aldıkça çok daha derin ve belirgin bir yarık haline gelmiş durumda. Uzmanlar, bu durumun bir tesadüf olmadığını, kalbi besleyen ana damarlarda meydana gelen sertleşme ve daralmanın (ateroskleroz) uç bir organ olan kulak memesindeki elastin liflerini çökerterek bu çizgiyi oluşturduğunu belirtiyor.

Bilimsel Makaleler Ne Diyor? Risk Tam 7.7 Kat Fazla

Tıp literatüründe yer alan en güncel çalışmalardan biri olan ve Cureus dergisinde yayınlanan otopsi temelli makale, kulak memesinde bu derin çizgiyi (Frank İşareti) taşıyan kişilerin, taşımayanlara kıyasla kritik koroner arter tıkanıklığı yaşama olasılığının 7.77 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Aynı şekilde The American Journal of Medicine dergisindeki güncel araştırmalar, kulak memesindeki çizgi iki lob oluşturacak kadar derinleştiğinde kardiyovasküler risk indekslerinin (Framingham ve SCORE) zirve yaptığını kanıtlıyor.

Türkiye'de yayınlanan güncel literatür derlemeleri de bu işaretin, özellikle 50'li yaşlardaki bireylerde gizli kalp hastalıklarını erkenden yakalamak için yatak başında sıfır maliyetli bir ön uyarı aracı olarak kullanılabileceğini destekliyor.

"Sebep Değil, Vücudun Verdiği Küçük Bir İpucu"

Kardiyologlar, kulak memesindeki bu çizginin tek başına bir kalp hastalığı "nedeni" olmadığını, ancak damar sağlığı hakkında çok güçlü bir "korelasyon ilişkisi" ve ön sinyal taşıdığını vurguluyor.

Tıp dünyası, aynaya baktığında kulak memesinde trajaj hizasından geriye doğru 45 derecelik açıyla uzanan belirgin bir çizgi fark eden vatandaşların panik yapmamasını, ancak bu durumu Cem Yılmaz örneğinde olduğu gibi bir erken uyarı kabul ederek rutin bir kardiyoloji muayenesi yaptırmasını önemle tavsiye ediyor.