Dünya genelinde milyonlarca insanın hayat kalitesini düşüren, adeta bir kabus gibi peşlerini bırakmayan esrarengiz bir ses, yıllardır bilim dünyasının en büyük çözülemeyen gizemlerinden biriydi. Tıp literatüründe "Hummm" fenomeni olarak adlandırılan bu sürekli ve derinden gelen uğultu, onu duyanları çaresiz bırakıyordu. Çünkü en can sıkıcı olanı, bu sesi duyan kişilerin çevrelerindeki hiç kimseyi buna inandıramamasıydı. Ancak Norveçli araştırmacıların yürüttüğü çığır açıcı yeni bir çalışma, ezberleri tamamen bozarak bu asırlık sır perdesini nihayet araladı.

330 MİLYON İNSANIN BU SESİ DUYUYOR

Yapılan istatistiksel araştırmalar, küresel ölçekte azımsanmayacak bir kitlenin bu durumdan muzdarip olduğunu gösteriyor. Verilere göre dünya nüfusunun yüzde 2 ila yüzde 4'ü arasındaki bir kesim(ortalama 330 milyon kişi), kaynağını ve nedenini bir türlü açıklayamadığı sürekli bir uğultuyla yaşamak zorunda kalıyor.

Araştırmanın en çarpıcı detaylarından biri ise şikayetçilerin yalnızlığıyla ilgili. Bu sesi duyduğunu belirten kişilerin tam yüzde 68'i, çevrelerindeki diğer insanların bu esrarengiz sesi kesinlikle duymadığını ifade ediyor. Kendilerini adeta dünyadan soyutlanmış gibi hisseden bu insanların ortak noktası ise tarif ettikleri sesin tonu. Şikayetçilerin çok büyük bir bölümü, kulaklarında dönüp duran bu gizemli sesi yaklaşık 50 Hertz frekansında sabit bir uğultu şeklinde tanımlıyor.

SES DIŞARIDAN DEĞİL İÇERİDEN GELİYOR

Uzun yıllardır uzaydan gelen sinyallerden gizli askeri projelere, yeraltı hareketlerinden endüstriyel cihazlara kadar sayısız komplo teorisine malzeme olan bu "hummm" sesinin arkasındaki gerçek nihayet gün yüzüne çıktı. Norveçli bilim insanları tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, asırlardır kulaktan kulağa yayılan ve dış dünyadaki gizemli bir kaynaktan geldiği sanılan sesin asıl nedeni tam olarak belirlendi.

Bilim insanları, bu büyük gizemin çok büyük bir ölçüde düşük frekanslı kulak çınlamasından (tinnitus) kaynaklanabileceğini kesin olarak tespit etti. Yapılan bu çığır açıcı araştırma, milyonlarca insanın psikolojisini bozan o esrarengiz uğultunun dışarıdaki bir faktörden değil, tamamen içsel ve biyolojik bir nedenden kaynaklandığını kanıtlamış oldu. Böylece, çevresindekilere ses duyduğunu kanıtlayamayan ve kendini yalnız hisseden milyonlarca insanın yaşadığı durum, bilimsel ve tıbbi bir temele oturarak net bir açıklamaya kavuştu.