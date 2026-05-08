Apple, giyilebilir teknoloji ürün grubunda kapsamlı bir donanım değişikliğine gidiyor. Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus liderliğinde yürütülen projelerle, AirPods Pro modellerine kamera sensörleri entegre edilmesi planlanıyor. Bu hamle, kulaklıkların sadece bir ses cihazı olmaktan çıkıp veri toplama birimine dönüşmesini hedefliyor.

KULAKLIKLAR ARTIK KAMERALI OLACAK

Tasarım doğrulama testi (DVT) aşamasında olduğu belirtilen yeni AirPods Pro modelleri, gövde kısımlarında düşük çözünürlüklü kızılötesi kamera sensörleri barındıracak. Bu sensörlerin teknik işlevleri şu şekilde raporlanıyor:

-Çevresel Analiz: Kameralar, kullanıcının baktığı nesneleri algılayarak Apple Intelligence sistemine veri aktaracak.

-Bağlamsal Bilgi: Siri, bu görsel verileri işleyerek kullanıcıya elindeki nesne hakkında bilgi verme veya yabancı dildeki metinleri sesli olarak çevirme gibi işlevler sunacak.

-Ecosystem Entegrasyonu: Bu teknoloji, Apple’ın Vision Pro ve akıllı gözlük projeleriyle uyumlu bir veri ağı oluşturmayı amaçlıyor.

YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE ÜRÜN YOL HARİTASI

Tim Cook sonrası dönem için adı geçen isimlerin başında gelen John Ternus, şirketin donanım odağını yapay zeka entegrasyonuna kaydırıyor. Mevcut planlamaya göre Apple’ın masasında on ana proje bulunuyor. Bu projeler arasında katlanabilir ekranlı cihazlar ve dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarların yanı sıra, yapay zekayı donanımın merkezine alan yeni nesil aksesuarlar yer alıyor.

GİZLİLİK POLİTİKALARI VE TEKNİK SINIRLAR

Görsel veri toplama özelliğinin getireceği gizlilik endişelerine karşılık, Apple’ın bazı teknik önlemler üzerinde çalıştığı belirtiliyor:

-Görsel Uyarı: Kameralar aktif olduğunda çevredeki kişileri bilgilendirmek amacıyla küçük bir LED ışığın yanması planlanıyor.

-Veri İşleme: Görüntülerin yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmek için değil, sadece yapay zeka algoritmasını beslemek için düşük çözünürlüklü ve bağlamsal olarak işleneceği ifade ediliyor.

PİYASAYA ÇIKIŞ BEKLENTİSİ

Yazılım optimizasyonları ve Siri'nin yeni yeteneklerinin geliştirilme sürecine bağlı olarak, kameralı AirPods modellerinin 2026 yılının ikinci yarısında seri üretime girmesi ve satışa sunulması bekleniyor. Bu modelle birlikte Apple, Meta’nın akıllı gözlüklerine karşı farklı bir giyilebilir teknoloji alternatifiyle pazardaki konumunu test edecek.