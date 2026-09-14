Van’da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan’ın farklı döviz cinslerinden oluşan para balyalarıyla birlikte bulunduğu görülüyor.
Yeni görüntüler, Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasını yeniden gündeme taşıdı.
Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığının TCK 282 kapsamında yürüttüğü soruşturmada yapılan mali incelemeler ve elde edilen bulguların ardından gözaltına alınmış, 9 Eylül 2026 tarihinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.