Fransa’nın 1970’lerdeki küresel enerji krizine karşı geliştirdiği ilk devrimsel güneş enerjisi projesi Themis Güneş Santrali, petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve bilimsel dönüşümlerle şekillenen 40 yıllık geçmişiyle sanayi tarihine geçti.

PETROL KRİZİNİN ARDINDAN MÜHENDİSLİK ATILIMI

1973 yılındaki ilk petrol krizinin ardından dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Fransız araştırmacılar, alternatif enerji kaynaklarına yöneldi. Yılda yaklaşık 2 bin 400 saat güneşlenme süresi, düşük rüzgar oranı ve uygun arazi yapısı nedeniyle Targasonne sahası proje alanı olarak belirlendi.

201 ADET HAREKETLİ AYNA YERLEŞTİRİLDİ

1983 yılında faaliyete geçen Themis Santrali, 101,5 metre yüksekliğindeki bir kule ile güneş ışınlarını bu kuleye odaklayan 201 adet hareketli aynadan oluşturuldu. Dünyanın ilk kule tipi yoğunlaştırılmış güneş termik santrali olma özelliğini taşıyan tesis, bünyesindeki erimiş tuz teknolojisiyle ürettiği buhar üzerinden 2,5 MW elektrik gücüne ulaştı ve 48 kişiye istihdam sağladı.

YÜKSEK BAKIM MALİYETLERİ YÜZÜNDEN SONU GELDİ

Teknolojik açıdan başarılı bir performans sergilemesine rağmen santralin ömrü kısa sürdü. 1986 yılında Suudi Arabistan ve Kuveyt’in üretim artışıyla petrolün varil fiyatı 8 dolara kadar geriledi. Yaşanan bu "karşıt petrol krizi" sürecinde elektrik üretiminde nükleer enerjiye ağırlık veren Fransa, yüksek bakım maliyetleri ve düşük karlılık gerekçesiyle Themis’in faaliyetlerine son verdi. Ana finansör konumundaki ulusal elektrik şirketi EDF projeden çekildi.

Themis’te geliştirilen yoğunlaştırılmış güneş enerjisi teknolojileri, sonraki yıllarda İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticari güneş santrallerine temel oluşturdu.