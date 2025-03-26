Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İstanbul'un ardından gündemin odağına oturdu. ABB'nin düzenlediği 33 konserde "kamu zararı" iddiasıyla 9 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verildi.

İBB'ye yönelik soruşturmalar sürerken ABB hakkında da inceleme başlatılması AKP'yi de rahatsız etmeye başladı. Ankara'da olanlardan AKP kurmaylarının da rahatsız olduğu öğrenildi. Söz konusu soruşturma ve incelemelerin seçmen nezdinde olumsuz bir görüş yaratacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “sağ” kökenli olduğunun altını çizen bazı kurmaylar Yavaş’a yönelik bir hamlenin AKP’den seçmen koparacağına da işare ediyor. Yavaş’ın belediye yönetiminin halk tarafından beğenildiğini ve terörle arasında da net bir çizgi olduğunu belirten kaynaklar, AKP’nin öncelikli olarak iç muhasebe yapması ve politikalarını ona göre şekillendirmesi gerektiğini kaydediyor.

AKP kurmayları seçmenin oy oranını düşüreceği kanaatinde. ABB'ye yönelik 33 konserle ilgili yürütülen soruşturmaların akıbeti ise önümüzdeki günlerde belli olacak.