MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK’nin feshiyle devam eden süreç kapsamında Meclis’te komisyon kurulmasını önermesi sonrasında, komisyonun ne zaman kurulacağı merak konusu oldu.

Pek çok AKP’li isim komisyonun kurulması için silah bırakma aşamasının tamamlanması gerektiğini ifade etti.

MHP kurmaylarıysa komisyonun en kısa zamanda, vakit kaybetmeden kurulması gerektiğini söyledi.

Önerinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bağımsız yapılamayacağı ve komisyonun kısa süre içinde kurulacağı da AKP'le yer alan görüşler arasında.

Bahçeli’nin çağrısının ardından ilk açıklama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Kurtulmuş, Meclis’in silahlar bırakıldıktan sonra devreye gireceğini söyledi ve “Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM’dir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya da NTV’de konuya ilişkin soruları yanıtlarken “Silahların herhangi bir şekilde gündem oluşturduğu bir ortam içerisinde TBMM'deki sürecin konuşulabilme imkanının olmadığı kanaatindeyim” dedi ve partisinin ’önce silahların teslim edilmesi’ görüşünde olduğu ifade etti.

Bahçeli’nin komisyon çağrısı Meclis kulislerinin de önemli gündemlerinden oldu.

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için Meclis’in aktif rol alması gerektiğini belirten MHP kurmayları, AKP’li Sarıkaya’nın aksine komisyonun bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

"HABERDAR DEĞİLDİK"

Aralarında AKP’li yöneticilerin de olduğu bazı isimler Bahçeli’nin komisyon çağrısından, öncesinde haberdar olmadıklarını söyledi.

AKP’li bir yönetici, “Meclis’te sürecin müzakere edileceği bir komisyonu zaman zaman tartışıyorduk. Ama bu netlikte bir çalışma yapmamıştık” dedi.

Sürecin belirli aşamaları olduğunu kaydeden kurmay, “Komisyon kurulması ve yasal düzenlemeler yapılması için silah bırakmada bir yol alınması lazım. Orada bir şey olacak ki burada adımlar atılsın. Süreç aşama aşama ilerliyor. Bunun için de bazı aşamaların geride kalması gerekiyor” diye konuştu.

"Komisyonun kurulması için silahların tamamen bırakılması beklenecek mi?" sorusuna ise “Tamamen bırakılması değil ama en azından silah bırakma konusunda belirli bir yol alınması gerekiyor. Biraz eşgüdümlü olarak ilerleyecek, dinamik bir süreç. Bir şey olsun ki bir şey yapılsın. ‘Bir an önce olsun’ demeden izleyerek ilerleyeceğiz” yanıtını verdi.

Bahçeli’nin önerisinin Cumhurbaşkanı’ndan bağımsız olamayacağını kaydeden bir başka AKP’li isim, “Bahçeli bu çağrıyı yaptıysa komisyon kısa süre içinde kurulacaktır” dedi.

Meclis kulislerinde Bahçeli’nin çağrısıyla birlikte sürecin hızlanacağı ve komisyonun kurulmasına ilişkin çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı görüşü hâkim. Bir iddiaya göre Erdoğan’a yakın dar bir ekip kâğıt üstünde çalışmalara başladı bile.

NASIL BİR KOMİSYON OLACAK?

Kulislerde komisyonun hangi yöntemle kurulacağı ve nasıl bir yapısının olacağına dair değerlendirmeler de yapılmaya başlandı.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, AKP kaynakları Meclis’te hali hazırda çalışma yürüten araştırma komisyonları ve ihtisas komisyonlarından farklı bir komisyon yapısının oluşacağını söyledi. 2011’de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun kuruluş ve çalışma süreçlerine benzer bir sürecin işletilebileceği ifade edildi.

Araştırma ve ihtisas komisyonlarının çalışma süreleri, sandalye dağılımı gibi konularda içtüzük gereği bazı kısıtları olduğunu belirten AKP kaynakları, bu sürece özgün bir komisyon kurulacağının sinyallerini verdi. Bahçeli’nin önerisinde olduğu gibi Meclis Başkanı'nın yazılı çağrısıyla özel bir komisyonun kurulacağı ifade edilirken komisyonun üye sayısı, çalışma usul ve esasları, süresi, çalışma alanları gibi başlıklarının komisyon kurulduktan sonra üyelerce belirleneceği kaydedildi.

HANGİ ALANLARDA ÇALIŞACAK?

Komisyonun siyasi ve hukuki reformlar, demokrasinin güçlendirilmesi, kültürel beklentiler, sürecin toplumsallaştırılması, geri dönenlerin entegrasyonu gibi alanlarda çalışmalar yapabileceği AKP kurmaylarınca kaydedildi.

AKP’li isimler Bahçeli’nin her siyasi partiden bir temsilci ve ek olarak her siyasi parti grubunun sayısal gücü oranında temsil edilmesi önerisinin makul olduğu görüşünü iletti. Komisyonun 100 kişiden oluşması yönündeki önerisinin ise tartışılabileceği, 100 kişilik bir komisyonda karar almanın zor olacağı belirtildi. AKP’li bir yönetici 30-35 üyeli bir komisyonun daha işlevsel olabileceğini belirtirken kurulacak alt komisyonlar ve katılması muhtemel uzmanlarla birlikte sayının en fazla 100’e çıkabileceğini söyledi.

Komisyonun Meclis Genel Kurulu'na ve ihtisas komisyonlarına tavsiye kararları sunabileceğini kaydeden AKP kurmayları idari ve yasal düzenleme önerilerinin yanı sıra anayasal değişikliklere ilişkin önerilerin de olabileceğini söyledi.