Gazeteci Murat Yetkin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kongresinin gecikmesinde gerekçe olarak İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in vefatının gösterildiğini ancak bazı kaynaklara göre gerekçenin başka olduğunu yazdı.

Yetkin, "Ankara’da konuşulanlara göre, karar metni zaten bir süredir neredeyse hazırdı ve son ince ayarların yapılması söz konusuydu. Henüz bu süreçte Kandil ile İmralı arasında temas olup olmadığını doğrulatabilmiş değilim ama PKK’nın 'Kongreyi Abdullah Öcalan yönetsin' talebi ortadayken, hayatın olağan akışı temas olabileceğini gerektiriyor." dedi.

Yetkin yazısında ifadeleri kullandı:

-Bazı kaynaklarıma göre gecikmenin asıl neden, fesih ve silah bırakma kararını açıklaması durumunda PKK’nın Kandil ve başka yerlerdeki üst ve üst-orta düzeydeki yöneticilerine ne olacağını kesinleştirme çalışmaları.

-Üst düzey PKK’lılara Türkiye’nin de onayıyla siyasi sığınmacı olacakları ülkeler aranıyor.

PKK’lıların tercihi AB ülkeleri. Zaten PKK/KCK’nın onlarca yıldır örgütlendiği Avrupa ülkeleri. Ama PKK yöneticilerinin gitmek istediği ülkelerin de bunu kabul etmesi gerekiyor elbette.