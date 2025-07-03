Korkusuz yazarı Can Coşkun, "Temmuz Bitmeden" başlıklı yazısında, dikkat çeken kulis bilgilerine yer verdi.

Coşkun yazısında Erdoğan- DEM görüşmesi öncesi ve sonrasında yaşanacaklara ilişkin yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"MİT GÖZETİMİNDEKİ KAYDI ÖNCE SARAY İZLEYECEK"

"Kısa kısa önüme gelen birkaç kulis var. Temmuz ayını betimlemeye yetiyor da artıyor bile.

Son olarak 10 Nisan’da DEM Parti heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylar sonra randevu verdi.

Önümüzdeki hafta ortası yapılacak görüşme öncesi, sırası ve sonrası hareketli geçecek.

Beştepe hattından gelen bilgiler, PKK’nın silah bırakma takvimi belirsizliğini korurken DEM Parti heyetine randevu verilmeyeceği yönündeydi.

Öyle de oldu, biraz sürüncemede kaldı ama sonunda görüşmenin yapılacağı anlaşıldı.

PKK’nın sembolik tören eşliğinde bir gruba silah bıraktırma videosunun MİT gözetiminde kaydedilmesi ve bunun önce Beştepe’ye sonra ise kamuoyuna ilanı bekleniyor.

Görüşmenin hemen öncesi veya sonrasında bu durum gerçekleşebilir.

Sonra ise komisyon aşaması hızlanacak ve MHP ve DEM Parti’nin talepleriyle şekillenecek süreç resmen Meclis’e kalacak."

Yazının devamını okumak için tıklayınız.