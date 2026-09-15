Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, siyaset kulislerini hareketlendirmişti...

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Mansur Yavaş’la ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları aktardı.

“Mansur Yavaş’la ilgili olarak Ankara kulislerinde çok şey konuşuluyor” ifadelerini kullanan Selvi, Yavaş’ın “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin öne sürüldüğünü yazdı.

Selvi ayrıca Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin de şu sözleri söylediğinin iddia edildiğini aktardı:

*Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum dediği söyleniyor.

*‘Cumhurbaşkanlığı adaylığına resmi olarak başvurunun başlayacağı takvime kadar başımı öne çıkarmayacağım. Adaylık başvurusu başladığında ise beni tutuklayamazlar. O zaman toplum bu cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklandı der’, dediği anlatılıyor

*‘Ben sadece CHP ve Yeni Parti’nin adayı olmam. Muhalefetin ortak adayı olurum. CHP, Yeni Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin ortak adayı olurum’ diye konuştuğu söyleniyor.

*Mansur Yavaş şimdiye kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

*“Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz” dediği için Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamalara ve yapacaklarına odaklanmayı tercih ediyorum. Böylesi daha sağlıklı oluyor.

YAVAŞ’IN BASIN DANIŞMANI YALANLADI

Selvi’nin bugünkü köşe yazısında dile getirdiği söz konusu iddialar, Mansur Yavaş’ın basın danışmanı tarafından yalanlandı.

Yavaş’ın böyle bir ifade kullanmadığı belirtildi.

SÖZCÜ’ye açıklama yapan Yavaş’ın basın danışmanı, Selvi’nin iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

-Sayın Selvi’nin bahse konu iddiası tamamen kendisinin hayal ürünüdür.

-Son günlerde kendisi, yazılarında Sayın Yavaş hakkında doğru olmayan ve ağır ifadeler kullanmaya başlamıştır.

-Mansur Yavaş'ın ağzından duyulmayan hiçbir şeye itibar etmeyiniz.