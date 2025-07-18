Gazeteci Fikret Bila, Halk TV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı.

Son dönemde kabine değişikliği beklentisinin yoğunlaştığını belirten Bila, özellikle son kabine toplantısından sonra bu beklentinin zirveye çıktığını söyledi.

Ancak henüz resmi bir açıklama ya da karar olmadığını da vurguladı.

BİRÇOK BAKANIN KOLTUĞU RİSKTE

Bila’nın aktardığı kulis bilgilerine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın görevden alınabileceği konuşuluyor.

Bu üç ismin, son dönemde hükümet politikalarına kamuoyunda yeterli desteği sağlayamadığı, performanslarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da değerlendirildiği ifade ediliyor.

YENİ İSİMLER: ALBAYRAK, EKER, ALA

Görevden alınması beklenen bakanların yerine gelecek isimler arasında dikkat çekici seçenekler öne çıkıyor.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adı kulislerde yeniden dolaşıyor.

Albayrak’ın özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğu için ismi geçiyor.