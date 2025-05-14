CHP listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partili Hasan Ekici bugün AKP'ye katıldı. Ekici'nin AKP'ye katılmasının ardından Ankara kulislerinde 'vekil pazarlığı' iddiaları yeniden konuşulmaya başladı. 'Yeni çözüm Süreci'nde atılan adımlar, vekil transferlerinin sonu Anayasa değişikliğine mi çıkıyor?

Muhalefet partisi listesinden AKP'ye sıralarına geçen vekiller tepkilere neden oldu.

SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, "Ankara'da Anayasa'ya yönelik hesaplar bir süredir yapılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde muhalif olan seçmenlerin oylarıyla seçilen 11 isim AKP'ye transfer oldu." dedi.

Alan şu ifadeleri kullandı:

"AKP, son genel seçimlerde Meclis'e 263 milletvekiliyle girmişti. Murat Kurum'un bakan olmasının ardından sayı 262'ye indi.

7'si İYİ Parti'den, 3'ü Gelecek Partisi'nden biri de Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere 11 milletvekili transferi gerçekleştirildi.

Bunlarla da sınırlı olmayacağı konuşuluyor. Çeşitli isimlerle dönem dönem yapılıyor. Son söz Erdoğan'la ayarlanan bir görüşmeyle birlikte Meclis'te takılan rozetle açığa çıkıyor.

İlk günden itibaren Meclis'te 400 milletvekiline ulaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünün açılması, 2 dönem kuralının kaldırılması ve başka değişikliklerin yapılması için bu sürecin örüldüğüne dair eleştiriler dile getiriliyor.

AKP'nin 273 milletvekili var, MHP'nin 47 milletvekili var. Artı üçü de ekleyebiliriz. Üç isim çeşitli iddialar sonrası MHP'den istifa etmişti. DEM Parti'nin 56, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2, HÜDAPAR'ın 4, Demokratik Sol Parti'nin1 milletvekili var. Toplam sayı 386 oluyor. 400 milletvekiline 14 milletvekili kaldı.

Konuşulanlar şöyle vekil transferleri için bu temaslarını sürdüreceği ve 400 sayısına ulaşmak için elinden geleni yapacağını dair iddialar söz konusu.