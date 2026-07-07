19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davası kapsamında ilk kez yarın hakim karşısında savunma yapacak.



İmamoğlu, yüzlerce sanıklı dava kapsamında 'örgüt lideri' gösterilmesini gerekçe sunarak mahkemeden 'son savunma yapan kişi' olmayı talep etmiş ve mahkeme bu talebi kabul etmişti. Ancak İmamoğlu'nun savunmasına günler kala bu karardan vazgeçilmesi ve ara celsenin hızlıca 8-9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kapatılacağının açıklanması İmamoğlu tarafından tepkiyle karşılandı.



TÜRKİYE'Yİ 9 TEMMUZ'DA NE BEKLİYOR?



İmamoğlu bu duruma "9 Temmuz'da Türkiye'de ne olacak?" sözleriyle sitem ederken, Ankara kulisleri ise 7-8 Temmuz tarihli NATO zirvesi ve İBB davasına verilecek 41 günlük ara sırasında peş peşe operasyonlar ihtimalini konuşmaya başladı.



Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, siyaset kulislerinde "9 Temmuz'dan sonra Türkiye'de ne olacak?" sorusuna yanıt için 3 farklı senaryo konuşulduğunu belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:



İLK SENARYO: DOKUNULMAZLIKLAR

"9 Temmuz sonrası yaşanacaklar için ilk ihtimal Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi Özgür Özel'in yakın ekibine dönük, çok görünür şekilde Antalya'dan, Uşak'tan, İBB'den ve Kurultay davasından gelen fezlekelerin Ankara'da birikmesiyle başlayan bir 'dokunulmazlık kaldırma' sürecinin başlatılması. Belki de bir ay içerisinde 'yeni parti' arefesinde bir hamle yapılabilir mi? İlk ihtimal bu.





İKİNCİ İHTİMAL: ANKARA VE MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON

İkinci ihtimal Ankara'da çok dikkat çekici şekilde Başsavcı ve 14 Başsavcı vekilinin toptan değişmesi ve bu isimlerin çoğunlukla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki operasyonlarda önemli görevlerde bulunmuş isimlerden oluşması, Ankara'da da bir operasyon beklentisini yükseltiyor. Zaten bu dönemde de Haymana Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu isimler "Ben operasyona uğrayabilirim" düşüncesiyle CHP'den AKP'ye geçiş yaptı. Mesela örneğin Çankaya, CHP'nin en güçlü olduğu ilçe ve sürekli görüyorsunuz iktidar medyasından bir tür "Sana operasyon geliyor" mesajı veriliyor.

Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere aslında belki de CHP adına önemli hesapların yapıldığı, önümüzdeki dönem siyaset gündemini ve cumhurbaşkanı adayını belirleyecek belediyelere yönelik Ankara merkezli operasyonlar gelebilir mi?



ÜÇÜNCÜ SENARYO: HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK



Üçüncü senaryo da şu, hiçbir şey olmayabilir. Bazı avukatlara sordum bu davalara girip çıkan, bu 9 Temmuz'u mahkeme başkanı kendi kafasında planlamış olabilir ve aslında hiçbir anlamı da olmayabilir diyorlar. 9 Temmuz ve 10 Ağustos arasında ara verilecek mahkemeye. Yani 1 ay 1 gün boyunca İmamoğlu ve tutuklu olan yakın kurmayları, kamuoyu ile temas kuramayacak. Yalnızca avukatları aracılığıyla dışarıya mesaj aktarabilecekler.