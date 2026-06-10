Yüksek seyreden enflasyon oranları ve sabit gelirli çalışanların alım gücünde yaşanan gerileme, ücret artışı taleplerini yeniden gündeme taşıdı.

Ocak ayında yapılan yüzde 27’lik artışla 28 bin 75 TL olarak belirlenen net asgari ücret, fiyat artışları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Mayıs ayında yıllık enflasyon oranı, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin üzerine çıktı. Ekonomistler, yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 barajını aşabileceğini öngörüyor.

BEŞ AYDA 4 BİN 663 TL'LİK DEĞER KAYBI

Yılın ilk beş ayında yaşanan fiyat artışları, asgari ücretin reel satın alma gücünü doğrudan etkiledi.

Yapılan hesaplamalara göre, ocak ayında yürürlüğe giren 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin alım gücü, mayıs ayı itibarıyla 4 bin 663 TL geriledi.

GÜNCEL AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI RAKAMLARI

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan mayıs ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 35 bin 174 TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde kira, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu harcamaları da kapsayan yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL olarak hesaplandı. Bu verilere göre net asgari ücret, mayıs ayı itibarıyla açlık sınırının 7 bin 99 TL altında kalmış durumda.

TEMMUZ AYINDA ARA ZAM VAR MI?

Ekonomim'de yer alan habere göre, milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayına çevrilmişken, Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre hükümetin veya ilgili bakanlıkların gündeminde asgari ücrete ara zam yapılması seçeneği bulunmuyor.

Ekonomi yönetiminin temmuz ayı için herhangi bir resmi hazırlık, bütçe planlaması veya mevzuat çalışması yürütmediği ifade ediliyor. Sürecin, yasal takvim uyarınca aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına kadar mevcut tutarla devam etmesi bekleniyor.