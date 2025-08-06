İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ziyaretin ardından Cemil Tugay, "İzmir’in büyük ve hayati projeleri için uluslararası kalkınma bankalarından kredi sağlamak üzere imzaladığımız protokoller kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı gereken süreçler için Sayın Bakanımız ile bir araya geldik. Nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için kendilerine teşekkür ediyorum. Görüşmeye sağladıkları destek için AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

'AKP'YE GEÇİYOR' İDDİASINA SERT TEPKİ

Başkan Tugay’ın AKP'li isimlerle birlikte Bakan Şimşek'e ziyareti kulisleri hareketlendirdi. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmeye hazırlandığının konuşulduğunu ileri sürdü. Bu iddiaya Tugay'dan sert yanıt geldi.

Nevşin Mengü'nün Youtube programına katılan Tugay, "Her bakanla görüşmemde Ben böyle bir iftiraya maruz kalacaksam belediye başkanlığı yapamam, ayıptır yani. Bu kadar saçma bir şeye inanamıyorum" dedi.

Mengü'nün, "Peki neden sizinle ilgili hep böyle söylentiler çıkıyor?" sorusuna yanıt veren Tugay, şunları söyledi;

"AHLAK BİTTİ Mİ?"

*Benimle ilgili hep böyle söylentiler çıkmıyor. 15 yıldır CHP üyesiyim, 15 yıldır siyasi geçmişim, tutumum belli.

*Birileri ısrarla böyle bir algı çalışması yaymaya çalışıyor, bir tür etiket yapıştırmaya çalışıyorlar. Bunu defalarca açıkladım; siyaseti bir çıkar mantığı üzerinden yapmıyoruz, kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz.

*Dünya görüşümüz, yaşam şeklimiz, inancımız, oy istediğimiz insanlarla ilişkimiz hepsi belli. Ahlak bitti mi, bu kadar mı kolay bir iş?

"CHP yönetimiyle bir anlaşmazlığınız vardı, ondan mı böyle yorumlanıyor?" sorusuna ise Tugay, şu cevabı verdi:

*CHP yönetiminizden kastınız ne? Özgür Başkan ile öylesine bir yakınlığımız var ki; kurultay süreci, değişim hareketini en çok destekleyen birisiyim. Öncesinde ideolojik olarak yakınlığımız, birlikteliklerimiz oldu.

*Çok sık Genel Balkan ile parti üst yönetimi ile görüşüyorum, parti stratejilerine katkı vermeye çalışıyorum. Ülkemizde siyasetle ilgili değişim talebi var. Bugünkü siyaset yapma şeklinden insanlar memnun değil.

*Kararsızların oranına baksın herkes. Toplumun bu rahatsızlığını herkesin görmesi lazım. Ben de klasik siyaset yapmayan; topluma hizmet etmeye çalışan, içinde yaşadığı çağın sorunlarını çözmeye çalışan biriyim.

*Popülist hiçbir tavrım yok. Tribünlere oynamıyorum. Şov yapmaya çalışmıyorum. Bunun bir faturası var, şu anda böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.

"PARTİMLE BİR SIKINTIM YOK"

*Benim partimle ilgili bir sıkıntım yok. Partinin içerisindeki bazı insanlarla anlaşmazlıklarımız elbette olabilir. Benim bir görevim var, belediye başkanıyım, şehrin sorunlarıyla ilgili çözüm üretmek zorundayım.

*CHP’nin adayı olarak seçime girdim, insanlar bana CHP adayı olarak oy verdi. O şekilde belediye başkanı oldu. Bunları bu kadar görmezden gelip, bu kadar kolay ve ucuz şekilde parti mi değiştireceğiz? Sıradan bir kariyere sahip değilim, insanlar haddini bilsin. Terbiyesizlik yapıyorlar.

ŞİMŞEK'LE HANGİ KONULARI GÖRÜŞTÜ?

Tugay, Bakan Mehmet Şimşek'le olan görüşmenin içeriğini de anlattı, "Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüm, içerik krediler ile ilgili. Bizim uzun zamandır altyapı projeleri ile ilgili dış kredilerin onayı durumunu anlatmak için gittim. Görüşme sırasında kolaylaştırıcı olarak bana eşlik eden AKP'li siyasetçiler oldu. Biz orada siyaset değil, şehrin ihtiyaçlarını konuştuk. Bunun üzerine böyle bir hikaye uydurulur mu?" dedi.