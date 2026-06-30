21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, bu gelişmenin ardından siyaset kulislerinde iktidarın baskın bir seçime hazırlandığı konuşulmuş ve sıradaki adımın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i görevden almak olduğu iddia edilmişti.



Sabah saatlerinde sosyal medyada dolaşıma sokulan haberlerde, Şimşek'in istifa edeceğine yönelik bir paylaşımı kendi hesabından beğendiği belirtilmişti.





Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, günlerdir tartışmalara neden olan 'istifa' iddiaları ve sosyal medyadaki 'beğeni' söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"İSTİFA İDDİALARI TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"



Şimşek'in istifa paylaşımına beğeni attığına yönelik iddiaların sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından bakanlık yetkilileri, söz konusu olayın 'sehven' gerçekleşebilme ihtimaline karşılık durumu Şimşek'e bildirdi.



Şimşek'in ve iletişim ekibinin yaptığı kontrollerde söz konusu paylaşıma yönelik hiçbir etkileşimde bulunulmadığı ve iddianın yalan olduğunu anlaşıldı.



Şimşek, söz konusu istifa söylentilerine ilişkin ise kurmaylarına "İddialar tamamen yalan. Sürekli yalan dolan peşindeler" şeklinde bir açıklama yaptı.