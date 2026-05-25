Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen 'Mutlak Butlan' kararı üzerine Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen bir tebrik iddiası dikkat çekti.

SÖZCÜ TV Sunucusu Özlem Gürses, SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni'nde bu iddiayı dile getirdi.

Gürses şu ifadeleri kullandı:

"BEN O İSME ULAŞTIM"

"- İlginç bir ayrıntıya dikkatinizi çekeceğim. Bendeki duyumu tekrar edeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Altılı Masa sürecinde destekleyen, onunla birlikte yol yürüyen muhalefet partisi genel başkanlarından birinin aradığı ve kutladığı söyleniyor.

- Ben o isme ulaştım. O kişinin Ali Babacan olduğu iddiasını duydum. Buradan açık bir çağrı yapmış olalım DEVA Partisi'ne ve Ali Babacan'a. Bu iddiayı doğruluyorlar mı?"

Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi cephesinden şimdiye kadar konuya ilişkin herhangi bir yalanlama yapılmadı.