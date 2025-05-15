Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili tahliye iddiaları gündemde yerini koruyor. PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Demirtaş ve ona benzer kişiler siyasete dönebilir" ifadelerini kullanarak tahliye sinyali verdi.

Gazeteci Özlem Gürses SÖZCÜ ekranlarında yayımlanan Para Politika programında Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin kulis bilgilerini aktardı. DEM partiye ilişkin iddiaları da gündeme getiren Gürses konuşulan senaryoları şu ifadelerle anlattı:

'ÖCALAN DEMİRTAŞ'I İSTİYOR'

"Bugün geldiğimiz noktada kayyumlar olmayacak deniliyor. Haziran'ın 15'inde Demirtaş tahliye edilecek deniliyor. Hatta Demirtaş Figen Yüksekdağ ile birlikte yeni dönemin dışarıdaki sözcüsü olacak deniliyor. Öcalan'ın bunu talep ettiği ve toplumun geniş kesimlerinin ancak Demirtaş bunu dillendirirse ikna edilebileceği konuşuluyor.

'DEM PARTİ İÇİN KONUŞALAN SENARYOLAR...'

Bu süreçte DEM Parti yeniden şekillenir ve Öcalan genel başkan gibi davranır diyenler var. Bunun yanında ikna edilebilirse Demirtaş yeniden döner ve bir pazarlık yapılır diyen var. DEM ikiye bölünür DEM'in içinden bir sosyalist parti çıkar ve TİP'le yürürler diyen de var.

'TROLLEŞME İKLİMİNE DÜŞTÜK'

Kayyum ve Demirtaş meselesi sürerken bir yandan da barış metnine ya da sürecine herhangi bir eleştiri getiren, temkinli bir şekilde yaklaşan herkesi vatan haini ilan etmek gibi bir trolleşme iklimine düştük. Yetişkin davranışıyla çözülebilecek; Türkiye'nin en kadim sorunlarından birini troll iklimindeki tweetlerle çözemeyeceğimiz çok ortada."