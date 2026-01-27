Türkiye’nin bu tarihi başarısının arkasındaki en önemli itici güç, 2021 yılında ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla dalış turizmine kazandırılan bu park, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan batıkları özgün konumlarında koruyarak dünyada benzeri az bulunan bir deneyim sunuyor.

YEDİ FARKLI KATEGORİDE EN İYİLER LİSTESİNDE

Türkiye'nin başarısı sadece batıklarla sınırlı kalmadı. Okuyucular; fiyat-performans dengesi, mağara ve kovuk dalışları, başlangıç seviyesine uygun parkurlar, kıyıdan dalış imkânları, duvar dalışları ve şnorkelle dalış olanakları gibi yedi farklı kategoride Türkiye’yi dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

Bu çeşitlilik, sekiz bin kilometreyi aşan kıyı şeridinde Akdeniz ve Ege’nin her seviyeden dalgıca hitap eden zengin bir ekosisteme sahip olduğunu kanıtlıyor.

Ödül töreni, dünyanın en büyük su sporları fuarlarından biri olan Boot Düsseldorf kapsamında 17 Ocak 2026'da Almanya’da düzenlendi.

Fuarda kurulan Türkiye standı yoğun ilgi görürken, dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson tarafından gerçekleştirilen "Türkiye: Sonsuz Kıyılar, Zamansız Deneyimler" başlıklı sunumlar ziyaretçileri büyüledi.

Ayrıca etkinlik kapsamında DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale Resepsiyonu ve Lansmanı ile Türkiye’nin sürdürülebilir dalış turizmi stratejileri sektör paydaşlarıyla paylaşıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen stratejik destinasyon yönetimi, Kaş, Fethiye, Bodrum ve Çanakkale gibi noktaların uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlıyor.