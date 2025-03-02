Son dönemde birçok kullanıcının karşılaştığı ekran kararması sorunu için Nvidia’dan kritik bir adım geldi. Özellikle DisplayPort bağlantısı kullanan monitörlerde yaşanan siyah ekran problemi, şirketin yayınladığı GeForce Hotfix Driver 572.65 sürümü ile çözüme kavuşuyor. Windows 10 ve 11 kullanıcılarını etkileyen bu hata, bilgisayarın açılışında ekranın tamamen kararmasına neden oluyordu.

Windows 10 ve 11 kullanıcıları arasında yaygın olarak rapor edilen bu hata, bilgisayar açıldığında ekranın tamamen kararmasına neden oluyordu. Nvidia, yeni hotfix sürümüyle bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yeni Güncelleme, DisplayPort Bağlantılı Monitörlere Odaklanıyor

GeForce Hotfix Driver 572.65, daha önce yayımlanan Game Ready 572.60 sürümüne ek olarak gelen bir güncelleme niteliğinde. Önceki sürümler, RTX 5000 serisi ekran kartlarında görülen siyah ekran hatalarına odaklanırken, bu yeni sürüm özellikle DisplayPort bağlantılı monitörlerde yaşanan problemleri hedef alıyor.

Nvidia, güncellemenin hangi GeForce modellerini kapsadığına dair net bir bilgi paylaşmasa da, sorunun geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği tahmin ediliyor.

Hotfix Güncellemesi Manuel Olarak İndirilmeli

Bu yeni sürücü, diğer güncellemelerden farklı olarak Nvidia’nın otomatik sürücü arama sistemi veya uygulaması üzerinden yüklenemiyor. Kullanıcıların güncellemeyi Nvidia’nın resmi web sitesinden manuel olarak indirmesi gerekiyor.

Söz konusu hotfix sürümü, ekran kararması sorunuyla karşılaşan kullanıcılar için önemli bir çözüm sunuyor. Güncellemeye ulaşmak ve detaylı bilgi almak için Nvidia’nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.