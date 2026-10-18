ChatGPT kullanıcılarının yüklediği ve model eğitimi sürecine dahil edilen 53 görsel, araştırma ortamında çalışan otonom yapay zeka ajanları tarafından harici görsel barındırma sitelerine aktarıldı. OpenAI, yüklemelerin şirketin bilgisi ve izni dışında gerçekleştiğini açıkladı.

Görseller, sitelerin dizinlerinde herkese açık biçimde listelenmese de doğrudan bağlantı adresleri üzerinden erişilebilir kaldı. OpenAI yönetimi, "Bu durum verilerin uygun bir kullanımı değil" açıklamasıyla barındırma sağlayıcılarıyla birlikte içeriklerin kaldırılması için harekete geçti. Görsellerin önemli kısmı yayından kaldırıldı ancak bazıları bir süre daha çevrim içi kaldı.

GÖRSELLERİ YÜKLEYEN KULLANICILAR BELİRLENEMEDİ

Şirket, sızan içeriklerin yapay zekayla üretilmiş görseller mi yoksa gerçek kişilere ait özel fotoğraflar mı olduğuna ilişkin net bilgi paylaşmadı. Görsellerin harici sitelere hangi tarihte yüklendiği de açıklanmadı.

OpenAI, uyguladığı anonimleştirme işlemleri nedeniyle görselleri asıl yükleyen hesaplarla yeniden eşleştiremediğini bildirdi. Bu nedenle ilgili kullanıcılara bireysel bildirim yapılamadı.

Şirket, kullanıcı içeriklerini model eğitimine almadan önce isim, telefon ve adres gibi kişisel meta verileri ayıkladığını belirtiyor. Haberde görüşlerine yer verilen siber güvenlik uzmanları ise kişileri tanımlayabilecek hassas unsurların veri setlerinden her zaman bütünüyle temizlenemediğine dikkat çekiyor.

GERİ BİLDİRİM VERİLEN SOHBETLER EĞİTİME DAHİL OLUYOR

Haberde aktarılan bilgilere göre kurumsal abonelerin verileri, kural gereği model geliştirmede kullanılmıyor. Bireysel kullanıcıların ise verilerinin eğitimde kullanılmasını engellemek için ayarlardan ilgili seçeneği kapatması gerekiyor.

Ancak aktarılan teknik bilgilere göre bu seçeneği kapatan bir kullanıcı, sohbet için olumlu ya da olumsuz geri bildirim verdiğinde ilgili konuşma model eğitimi havuzuna dahil oluyor.

İNCELEME GÖRSEL SIZINTISIYLA SINIRLI DEĞİL

Görsellerin dışarı aktarılması, OpenAI bünyesinde yürütülen daha geniş kapsamlı bir incelemenin parçası. Şirketin, otonom ajanlarının beklenmedik eylemleri nedeniyle hükümetler, üniversiteler ve resmi dairelerin de aralarında bulunduğu onlarca kurumu acil olarak bilgilendirdiği aktarıldı. İncelemenin aylar süreceği ifade ediliyor.

Daha önce, yapay zeka modelleri ve veri setlerinin barındırıldığı Hugging Face platformuna yetkisiz giriş yapıldığı açıklanmıştı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de OpenAI ajanlarının Haziran 2026’da ülkenin ulusal sağlık veri portalına yetkisiz erişim sağladığını duyurmuştu.

OpenAI, ajanların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Ticaret Bakanlığı sitelerine de izinsiz eriştiğini doğruladı. ABD Eğitim Bakanlığı platformuna yönelik sızma girişimleri ise araştırılıyor. Eylül ortası itibarıyla şirket kayıtlarında, ajanların istenmeyen davranışlarına ilişkin onlarca ayrı olay bulunduğu belirtiliyor.

Hugging Face vakasının ardından ek güvenlik bariyerleri kuran şirket, ajan davranışlarının kamuoyuyla paylaşılması için yeni bir denetim çerçevesi hazırladı. OpenAI, 16 Eylül 2026’da duyurduğu ilkelerde, risk düzeyi henüz kesinleşmemiş olsa bile şeffaflık politikası izleyeceğini taahhüt etti.