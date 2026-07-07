Çevre kirliliğiyle mücadelede ezber bozan bir adım bu kez Güney Amerika'dan geldi. Brezilya’da, şehir çöplüklerinde devasa hacimler kaplayan ve doğada yüzyıllarca yok olmayan tek kullanımlık bebek bezleri için tarihin en sıra dışı geri dönüşüm projelerinden biri hayata geçirildi. Temizlik ve kişisel bakım devi Kimberly-Clark’ın Huggies markası ile atık yönetimi uzmanı Boomera iş birliğiyle başlatılan pilot uygulama, ezberleri bozmaya kararlı.

"Asla geri dönüştürülemeyebilir" gözüyle bakılan kullanılmış bebek bezleri, başlatılan bu özel program sayesinde çöplüklere gitmek yerine fabrikalar için yepyeni birer üretim kaynağına dönüşüyor.

NEDEN EVLER DEĞİL KREŞLER SEÇİLDİ?

Bebek bezleri; plastik, kağıt, cam veya metal gibi geleneksel geri dönüşüm malzemelerinden çok daha karmaşık bir yapıya sahip. İçeriğindeki farklı polimer katmanlar, emici jeller ve kaçınılmaz olarak barındırdığı organik atıklar; bu malzemenin toplanmasını, taşınmasını ve depolanmasını tam bir lojistik uzmanlık alanı haline getiriyor.

Projeyi yöneten ekipler, bu zorlu süreci en doğru şekilde yönetebilmek için harika bir strateji geliştirdi: Doğrudan kreşlerden başlamak.

Kontrollü Depolama: Evlerde tek tek bez toplamak hem maliyetli hem de hijyenik açıdan takibi zor bir süreç. Kreşlerde ise gün içinde çok yoğun ve düzenli bir atık birikimi gerçekleşiyor.

Özel Rota: Programa dahil edilen kreşlerdeki personele, kullanılmış bezlerin evsel atıklarla karışmadan nasıl izole edileceği, nasıl saklanacağı ve ekiplere nasıl teslim edileceği konusunda özel eğitimler verildi. Böylece bezler, normal çöplere bulaşmadan tamamen steril ve bağımsız bir geri dönüşüm rotasına sokuldu.

İLK YILIN HEDEFİ 100 TON KURTARMAK

Projenin arkasındaki isim olan Kimberly-Clark, bu pilot çalışmanın henüz ilk yılında tam 100 ton kullanılmış bebek bezini geri dönüştürmeyi hedeflediğini duyurdu. Laboratuvarlarda ve özel tesislerde işlenen bu kirli bezler; ayrıştırma, dezenfeksiyon ve yüksek teknolojili geri kazanım süreçlerinden geçirilerek plastik bazlı yeni ürünlerin imalatında kullanılabilecek değerli birer ham maddeye dönüştürülüyor.

Bu sistem sayesinde, sadece birkaç saat kullanılıp çöpe atılan ve yüzlerce yıl dünyayı kirleten bir ürün, döngüsel ekonominin bir parçası haline gelerek üretim zincirine yeniden kazandırılıyor.

ÇÖP KAVRAMINI YENİDEN TANIMLAYACAK ADIM

Brezilya'da başlayan bu hareket, sadece tonlarca atığın toprağa gömülmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda insanlığın "çöp" algısını da kökten değiştiriyor. Yıllardır küresel ölçekte "geri dönüştürülmesi imkansız" kabul edilen bir atığın bile ham maddeye dönüştürülebilmesi, bilim dünyasında yeni bir soruyu tetikledi: Günlük hayatta gözden çıkardığımız ve çöp kutusuna attığımız başka hangi ürünleri yeniden hayata döndürebiliriz? Projenin başarısına göre sistemin önümüzdeki yıllarda diğer ülkelere ve evsel toplama ağlarına da yayılması planlanıyor.