Siber güvenlik uzmanları, “sıfırıncı gün” saldırılarının artık yalnızca büyük şirketler veya devlet kurumlarıyla sınırlı olmadığını açıkladı. Yapılan araştırmalar, özellikle eski iPhone ve iPad modellerini kullanan bireysel kullanıcıların banka hesapları, dijital cüzdanlar ve kripto varlıkları açısından ciddi risk altında olduğunu ortaya koydu.

KULLANICILAR UYARILDI

İncelemeler, iOS 13 ile iOS 17 arasında çalışan cihazların “Coruna” isimli bir saldırı aracı tarafından hedef alındığını gösteriyor. Başlangıçta istihbarat ve gözetim amaçlı geliştirilen bu araçlar, zamanla maddi kazanç elde etmek isteyen siber suçlular tarafından kullanılmaya başlandı. Araç, kullanıcıların finansal bilgilerini ele geçirmeye yönelik tasarlanmış yöntemler içeriyor.

Apple, iOS 15.8.7 ve iOS 16.7.15 sürümlerinde acil güvenlik güncellemeleri yayımlayarak kullanıcıları uyardı. Uzmanlar, cihazlarda önemli veri olmasa bile tüm kullanıcıların bu güncellemeleri yüklemeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca güçlü şifreler kullanılması ve iki faktörlü doğrulamanın aktif hale getirilmesi öneriliyor.

ERKEN ÖNLEM ALIN ÇAĞRISI

Siber saldırganların çoğunlukla sahte internet siteleri, e-posta dolandırıcılıkları ve finans uygulamaları üzerinden cihazlara erişim sağladığı belirtildi. Özellikle iPhone 6s ile iPhone X arasındaki modelleri kullananlar, cihazlarını güncel tutmanın yanı sıra bilinmeyen uygulamaları yüklememeye dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıldı.

Uzmanlar, bu tür saldırıların giderek daha sofistike hale geldiğine dikkat çekerek, kullanıcıların erken önlem almasının güvenlik açısından kritik olduğunu ifade etti.