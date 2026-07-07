36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan liderler, toplantıların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerle eşlerini Külliye'nin girişinde karşıladı.

Karşılama programında yer alan mehter takımı, konuk liderlerin resepsiyon alanına girişi esnasında çeşitli marşlar çalındı.

MİÇOTAKİS'TE 'CEDDİN DEDEN' ÇALDI

Resepsiyonda dikkat çeken anlardan biri de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile eşi Mareva Grabowski-Miçotakis'in karşılanması oldu.

Çiftin Külliye'ye giriş yaptığı esnada mehter takımı en bilinen marşlardan biri olan "Ceddin Deden" marşını çaldı.

TRUMP'TAN MEHTERANA TAM NOT

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Külliye'ye varışında yaşandı.

Trump, kendisini karşılayan Mehteran Birliği'nin performansına kayıtsız kalmadı.

Çalınan mehter marşlarını oldukça beğendiği gözlenen ABD Başkanı, mehter takımına dönerek eliyle "beğenme" işareti yaptı.