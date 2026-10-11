Cevap bekleyen sorulara sürekli yenilerinin eklendiği fon vurgununun siyasi maliyeti oda seçimlerinde AKP’ye çıkıyor. Birçok şehirde AKP’nin desteklediği adaylar kaybediyor. 13 yıldır Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Burkay, bu seçimin kazananı olamadı. 157 oyun kullanıldığı seçimde Burkay 74 oy aldı, rakibi Özer Matlı ise 82 oy alarak seçimi kazandı.

AKP, Bursa’daki seçime büyük önem veriyordu. Burkay, 10 Eylül’de Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti, destek aldı ve sonrasında “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, şehrimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile 24 Eylül’de Bursa’ya geldi ve Burkay’a destek verdi. Ancak bu destekler Burkay’a yetmedi.

TOBB HAZIRLIĞI

Mayıs 2013’ten beri başkanlık görevini yürüten Burkay, seçimde beklemediği bir yenilgi aldı. Yeni başkan Matlı, “Biz bu şehrin evladıyız. Herkesin dağına kar olmaya çalıştık. Sanayicilerin sesi olarak başkanlığa talip olduk. Kimseye mahcup olmadan bir 4 yıl geçirmek istiyoruz” dedi.

Burkay seçimi kaybederken Bursa’da, “Fon krizinden sonra sanayici, iş dünyasında homurtular başladı. ‘Hiç kaybetmeyiz’ dediğimiz yerler el değiştiriyor. Kimi Fatma Betül’ü kimi başka isimleri sayıyor. İş dünyası çarkı döndürmekte zorlanıyor. Kızgın topluluk oda seçimlerinde kendisini gösterdi’’ yorumu yapılıyor. Burkay, 25 yıldır görevde olan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yerine hazırlanıyordu. Seçimi kaybedince bu hayali de sona erdi.

BTSO’NUN 2030 VİZYONU ÇALIŞMALARINI ERDOĞAN’A SUNDU

BTSO Yönetim Kurulu eski Başkanı İbrahim Burkay, 10 Eylül’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Görüşmede Burkay, BTSO’nun 2030 Vizyonu kapsamında yürütülen çalışma ve projeleri Erdoğan’a sunmuştu.

AKP’nin adayı Kütahya’da seçimi 15-0 kaybetmişti

Anadolu’nun önde gelen ticaret ve sanayi şehirlerinden Kütahya’da AKP’nin desteklediği aday da ağır bir yenilgi almıştı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, rakibi olan AKP MKYK üyesi, iş insanı Mahmut Öztaş’a büyük fark atarak yeniden başkan seçildi. 15 meslek komitesinin tamamını kazanan Argat, seçimleri 15-0’lık sonuçla tamamladı. Seçim sonuçlarını SÖZCÜ’ye değerlendiren AKP’li bir isim, “Partimizin destek verdiği isimler kaybediyor. Bir dip dalga var. Okumak isteyenler için seçim sonuçları analiz edilmeli. Gerçek anket bu, sokağın sesi bizim açımızdan çok ürkütücü” ifadelerini kullanması da dikkat çekmişti.