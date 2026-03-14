Türkiye’de vatandaş ağır vergiler altında ezilirken, Cumhrubaşkanının yaşadığı Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmeyen mağaza açıldı. Havalimanları ve gümrük noktalarında bulunan freeshop’un bir benzeri olan mağaza için

‘Külliyeshop’ benzetmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın içinde bulunan Millet Kütüphanesi’nde açılan mazada iğneden ipliğe herşey satılıyor. KDV’siz satış yapılan mağazada kravattan, deri cüzdana, kalemlikten pudralığa, termostan tişörte ve Cumhurbaşkanlığı amblemli kupaya kadar her şey var.

Halktan kopuşun resmi

Mağazada en pahalı fiyatı olan ürün olan gümüş kaplı Kuran-ı Kerim 5 bin 650 liradan satılıyor. Termos set için 4 bin 565, Nakkaş seti için 5 bin 300, zırh için de 3 bin 335 lira fiyat konuldu. Altın rengi kalem 1500 lira, kahve fincanı seti 1130 lira, gümüş renkli powerbank 1200 liraya satılıyor.

Mağazada 345 liraya kravat, 10 liraya kalem ve silgi, 465 liraya duvar saati, 300 liraya bozuk para cüzdanı, 990 liraya deri cüzdan, 45 liraya Türk bayraklı ve ay yıldızlı rozet ile 450 liraya Cumhurbaşkanlığı amblemli termos da var.

Beştepe Sarayı’nın içindeki mağaza halka açık. Saraydaki mağazayı değerlendiren CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Simit alırken KDV ekleniyor ama deri çanta, cüzdan ve termoslar KDV’siz satılıyor. Sarayda neden KDV’siz mağaza olur ki” dedi. Mağazanın videosu sosyal medyada da geniş yankı buldu. Millet geçim derdindeyken sarayda hediyelik eşya açılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, “Sarayda hediyelik eşya mağazası. Halktan kopuşun fotoğrafı” yorumlarını yaptı.

Taklit ürünler satılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açılan mağazada dikkat çeken bir detay ise dünyaca ünlü bir termos markasının ürünlerinin taklidinin satılması oldu. Sosyal medyada geniş yankı bulan olayda, “Saray bir markanın telif hakkını ihlal eden taklit bir marka satıyor” yorumlarına sebep oldu. Üstelik bu çakma ürün, KDV’siz olmasına rağmen orijinaliyle hemen hemen aynı fiyata satılıyor. Termosun orijinali internette 1900 liraya bulunabiliyorken, saraydaki taklit ürün 1650 liraya satılıyor.