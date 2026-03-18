Bir podcastin canlı kaydı sırasında konuşan Fillion, projenin ileri aşama geliştirme sürecinde olduğunu ve senaryosunun tamamlandığını açıkladı. Hayranları en çok, orijinal oyuncu kadrosunun büyük ölçüde projeye dahil edilmesi bilgisinden heyecanlandı.

Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher ve Summer Glau’nun rollerini yeniden canlandırması bekleniyor. Jayne Cobb karakterini seslendiren Adam Baldwin de kadroda yer alacak isimlerden biri.

Projeyi, Fillion’ın yapım şirketi Collision33 ve hakları elinde bulunduran 20th Television Animation ortaklığı yürütüyor. Dizi sorumlusu görevini Marc Guggenheim ve Tara Butters üstlenecek. İlk dizinin yaratıcısı Joss Whedon projede aktif rol almayacak, ancak Fillion, Whedon’dan onay aldıklarını belirtti.

Beklenen animasyon, 2002 yapımı dizi ile 2005 tarihli Serenity filmi arasındaki zaman diliminde geçecek. Böylece evrenin sürekliliği korunacak ve karakterlerin geçmişindeki boşluklar doldurulacak. Animasyon çalışmaları için, Oscar ödüllü ShadowMachine stüdyosu ile anlaşma sağlandı.

Firefly, 2517 yılında Serenity isimli uzay gemisinde görevli 9 kişilik mürettebatın maceralarını konu alıyor. 2002’de Fox’ta sadece 11 bölüm yayımlanmış, ancak kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.

Nathan Fillion, geri dönüşle ilgili olarak, “Firefly hayranlarının sadakati, bu 25 yıllık yapımı bugün bile ayakta tutuyor. Firefly’ın dönüşü, hayranların sadece istediği bir şey değil, aynı zamanda hak ettikleri bir şey” dedi.