Piper, 2005–2013 yılları arasında Christopher Eccleston ve David Tennant’ın Doktor’larına eşlik etmiş ve hayranların gönlünde taht kurmuştu. Ancak bu dönüş hayranları ikiye böldü: Piper gerçekten yeni Doktor mu, yoksa bu sadece bir hikaye hilesi mi?

Final bölümünün jeneriğinde Piper’ın isminin yanında “Doktor” unvanının yer almaması dikkat çekti. Bu da Piper’ın dönüşünün tam olarak bir Doktor dönüşü olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı. BBC, final sonrası yaptığı açıklamada “Nasıl ve neden geri döndüğünü göreceğiz” diyerek merakı iyice artırdı.

'BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL'

Dizinin başyazarı Russell T. Davies de Piper’ın dönüşünün hem bir onur hem bir şaka olduğunu, ancak karakterin kim olduğunun henüz anlatılmadığını belirtti. Piper ise yaptığı açıklamada Doctor Who’ya dönmenin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı ve detaylar için izleyicilerin beklemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada ise hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım bu sürprizi heyecanla karşılarken, bir diğer grup bunun gereksiz bir reyting hamlesi olduğunu savundu. Bazı hayranlar ise geçmişte 9. Doktor’u oynayan Christopher Eccleston’ın Piper’ın bir gün Doktor olması gerektiğini söylediğini hatırlatarak bu dönüşü anlamlı buldu.

Gatwa, Doktor rolünü 2023’te Jodie Whittaker’dan devralmış ve dizide başrolü üstlenen ilk siyahi aktör olmuştu. Ancak Doktor’u canlandıran ilk siyahi kişi, dizide “Kaçak Doktor” olarak görülen Jo Martin’di. Gatwa, veda açıklamasında bu ikonik rolü oynamanın tarif edilemez bir onur olduğunu söyledi ve yolculuğunda kendisine eşlik eden herkese teşekkür etti.