KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KULU

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2025/219 Esas

İLAN

Davacı ERKAN AĞCA ile KHATUNA GOCHITASHVILI arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davası nedeniyle;tebligat yapılamayan davalı Khatuna Gochıtashvılı ' ye ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiş olup, Belirlenen gün ve saat olan 13/10/2026 tarih ve saat 10:20'e duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ATK faturasının 16.000,000 TL olması ihtar ve tebliğ olunur. İşbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02502116