KULU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KULU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/248-Karar No : 2025/90



İLANEN TEBLİGAT

Karar Tarihi : 22/04/2025-



Suç: Hakaret, sair tehdit-

Sanık Kimliği: Emsal Erdoğan Hasan ve Hacer'den olma 01/05/1981 d.lu Konya ili Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı

Karar özeti : Sanık Emsal Erdoğan hakkında "sair tehdit" suçundan netice olarak TCK'nın 106/1-3. cümle maddesi uyarınca 8.400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği verilen cezanın şartları oluşması nedeniyle CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Sanık Emsal Erdoğan hakkında 'hakaret'' suçundan tarafların karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettikleri anlaşıldığından TCK’nın 129/3 maddesi ve CMK'nın 223/4-c maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği, Sanık Emsal Erdoğan'ın tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı itiraz edebileceği, itiraz durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edilebileceği, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı ilanen tebliğ olunur. 1/1

#ilangovtr Basın no ILN02424117