KULU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KULU

3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/69 Esas

Davacı TEDAŞ ile Davalı Dilek Tütüncü aleyhine KULU ilçesi, KEMALİYE köyü/mahallesi, 94 ada, 115 parselde bulunan tapuya kayıtlı taşınmazda YENİ BAHADIRLI DM-SANAYİ 1 TR ARASI ENH için, 41,57 m²'lik kısmında direk yeri için mülkiyet, 1.404,18 m²'lik kısmında tellerin geçtiği yer için irtifak kamulaştırması talep edilmiş, kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tesciline ilişkin kamulaştırmayı yapan idare tarafından mahkememizin yukarıda dosya esas numarasına kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbankası Kulu Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Kulu Adliyesindeki Kulu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

