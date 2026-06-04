T.C.

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞI ve KiRALAMA İHALE İLANI



MADDE – 1 İŞİN KONUSU VE MİKTARI



1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait olan Tavlıören, Karşıyaka ve Canımana Mahallelerinde bulunan arsaların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecektir.

2. Ömeranlı Mahallesi 369 ada 13 parseldeki kafeterya -sosyal tesis 36 ay(otuzaltı) süreyle kiralanacaktır; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla kiralama gerçekleştirilecektir.

3. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait İlçemiz Yeni mahalle 45 ada 267 no’lu parsel ve 63 ada 7 parsel üzerinde bulunan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecektir.

4. İhaleye konu olan satış ve ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO

MAHALLE

NİTELİK

ADA

PARSEL ALAN

(M2) MUHAMMEN BEDEL(TL)





ÖDEME ŞEKLİ



GEÇİCİ

TEMİNAT

(%3)



TARİH

VE

SAAT 1 Tavlıören Mahallesi Arsa 150 7 1.122.82 357.431,03 TL Peşin 10.723,00 TL 16.06.202611:00 2 Tavlıören Mahallesi

Arsa

152

2

1.150.1

360.364,67 TL



Peşin 10.811,00 TL 16.06.2026

11:05 3

Tavlıören Mahallesi

Arsa

152

3

1.150,04

366.096,07 TL

Peşin 10.983,00 TL 16.06.2026

11.10 4

Tavlıören Mahallesi

Arsa

152

4

1.149,87

366.041,95 TL

Peşin 10.982,00 TL 16.06.2026

11:15 5

Tavlıören Mahallesi

Arsa

152

5

1.149,95

366.067,42 TL

Peşin 10.982,00 TL 16.06.2026

11:20 6 Tavlıören Mahallesi

Arsa

154

6

1.194,96

386.370,40 TL

Peşin 11.592,00 TL 16.06.2026

11.25

7 Tavlıören Mahallesi

Arsa

157

6

1.103,93

356.937,37 TL

Peşin 10.709,00 TL 16.06.2026

11:30 8 Karşıyaka Mahallesi Arsa 580 218 1051,33 2.102.660,00 TL

Peşin 63.080,00 TL 16.06.2026

11:35 9 Karşıyaka Mahallesi Arsa 580 219 1051,33 2.102.980,00 TL Peşin 63.090,00 TL 16.06.202611:40 10 Canımana Mahallesi

Arsa

126

8

909,67

500.318,50 TL

Peşin 15.010,00 TL 16.06.202611:45 11 Karşıyaka Mahallesi Arsa 580 220 1051,33 2.103.020,00 TL Peşin 63.091,00 TL 16.06.2026

11:50 12 Yeni Mahalle Arsa 45 267 3.583,92 27.387.122,20 TL %50 peşin geriye kalan %50’si 28.08.2026 tarihinde ödenecektir. 821.614,00 TL 16.06.2026

11:55 13

Mahallesi Kafeterya-Ömeranlı sosyal tesis (36 ay süre ile)

369

13 Açık alan 130 m² Kapalı alan 150 m² 252.000,00 TL Peşin 7.560,00 TL 16.06.2026

12:00

5. İhale konusu işlere ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 250 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.



6. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ve 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulüyle 16.06 2026 tarihinde SALI günü saat 11:00’da Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.



7. Yukarıdaki tabloda 12.sırada belirtilen Yeni Mahalledeki arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince ihale Kapalı Teklif Usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak için isteklilerin 16.06.2026 SALI Günü saat 10:30 kadar evraklarını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.( Teklif Mektupları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 38. Maddelerine göre hazırlanacaktır.)

İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Dilekçesi

Kimlik Fotokopisi

Şartname Bedeli Makbuzu

Geçici Teminat

Yerleşim Yeri Belgesi

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi



8. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlanen duyurulur.







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