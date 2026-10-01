KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, MANDIRA Mahallesi 109 Ada, 28 Parsel,

Adresi : Konya Kulu Mandıra Mahallesi 109 Ada, 28 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 26.523,94 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.326.197,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, MANDIRA Mahallesi 114 Ada, 8 Parsel,

Adresi : Konya Kulu Mandıra Mahallesi 114 Ada 8 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 21.169,18 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.481.842,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 13:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, YARAŞLI Mahallesi 126 Ada, 39 Parsel,

Adresi : Konya Kulu Yaraşlı Mahallesi 126 Ada 39 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 71.455,52 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.001.886,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 14:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, MANDIRA Mahallesi 112 Ada, 29 Parsel,

Adresi : Konya Kulu Mandıra Mahallesi 112 Ada 29 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 24.298,20 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.700.874,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 10:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, DEĞİRMENÖZÜ Mahallesi 1835 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Konya İli, Kulu Değirmenözü Mahallesi 1835 Ada, 2 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 83.267,42 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.163.371,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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