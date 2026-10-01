KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ
KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/1 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, MANDIRA Mahallesi 109 Ada, 28 Parsel,
Adresi : Konya Kulu Mandıra Mahallesi 109 Ada, 28 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 26.523,94 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.326.197,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, MANDIRA Mahallesi 114 Ada, 8 Parsel,
Adresi : Konya Kulu Mandıra Mahallesi 114 Ada 8 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 21.169,18 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.481.842,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 13:31
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, YARAŞLI Mahallesi 126 Ada, 39 Parsel,
Adresi : Konya Kulu Yaraşlı Mahallesi 126 Ada 39 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 71.455,52 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.001.886,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 14:31
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, MANDIRA Mahallesi 112 Ada, 29 Parsel,
Adresi : Konya Kulu Mandıra Mahallesi 112 Ada 29 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 24.298,20 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.700.874,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 10:01
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, DEĞİRMENÖZÜ Mahallesi 1835 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Konya İli, Kulu Değirmenözü Mahallesi 1835 Ada, 2 Parsel Kulu / KONYA
Yüzölçümü : 83.267,42 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.163.371,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 11:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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