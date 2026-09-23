Premier Lig temsilcisi Tottenham'da 2025 yılının eylül ayında başkanlık görevinden alınan Daniel Levy ile ilgili mali detaylar gün yüzüne çıktı. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Londra ekibi, kulübü çeyrek asra yakın süre yöneten eski başkanına tam 31,5 milyon euro ödeme gerçekleştirdi.

Yapılan bu devasa ödemenin bir ayrılık tazminatı veya fesih bedeli olmadığı vurgulandı. Söz konusu rakamın detayları şu başlıklar altında toplandı:

Maaş ve Yıllık Bonuslar: Levy’nin görev süresi boyunca hakediş sağladığı maaş ve performans bonusları.

Uzun Vadeli Teşvik Planı: Sözleşmesinde yer alan uzun vadeli kulüp içi teşvik hakları ve fesih maddelerinin uygulanmasıyla oluşan yasal bedeller.

Ayrıca taraflar arasında ekstra bir uzlaşma paketinin yapılmadığı, bu tutarın doğrudan mevcut sözleşme şartlarının gereği olarak ödendiği belirtildi. Yapılan ödeme, futbol idaresi tarihinde bir yöneticiye ödenen en yüksek meblağlardan biri olarak kayıtlara geçti.

YENİ BAŞKAN GÖREVİNİN BAŞINDA

Daniel Levy'nin ayrılığının ardından Tottenham yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Peter Charrington oturdu. Kulübün en büyük hissedarlarından Lewis Ailesi'ni temsilen yönetime dahil olan Charrington, kulüpte radikal bir değişim sürecinin başladığını vurguladı.

Charrington, kulübün geleceği ve yeniden yapılanma kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yılın eylül ayında Tottenham'da köklü bir şeylerin değişmesi gerektiğini kabul ettik. Lewis Ailesi devreye girdi ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya onay verdi. Bu karar kolay alınmadı ve belki de daha önce alınmalıydı."

KULÜPTEKİ HİSSESİ SÜRÜYOR

Başkanlık koltuğunu kaybetmesine rağmen Daniel Levy, Tottenham üzerindeki ekonomik nüfuzunu korumaya devam ediyor.

Kulüp hisselerinin yüzde 88,30'una sahip olan ENIC şirketinde Levy Ailesi'nin yüzde 27,38'lik payı bulunuyor. Sermaye artırımları sonrası bir miktar gerilese de Daniel Levy'nin dolaylı yoldan Tottenham Hotspur Limited'ın yaklaşık yüzde 24'lük hisse payını ve ekonomik haklarını elinde tuttuğu kaydedildi.