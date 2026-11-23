Sparta Prag, eski kaptanı Tomas Sivok'u sportif direktörlüğe getirdi. 2025 yazında bu görevi geçici olarak üstlenen Sivok, atanmasının ardından önceliklerini anlattı.

Bu fırsat için minnettar olduğunu belirten Sivok, geçen yıl edindiği deneyimin de katkısıyla sorumluluğu üstlenmeye hazır hissettiğini söyledi. İlk önceliğinin önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktörü açıklamak olduğunu ifade etti.

Yaklaşan transfer dönemi için hazırlıkları da sürdürmek istediğini belirten Sivok, kış arasından sonra hangi oyuncuların kadroda kalacağını, sezonun ilk yarısında kalan maçlardaki performanslarının belirleyeceğini kaydetti.

2022'DE KULÜBE DÖNMÜŞTÜ

Sparta Prag'da beş yıl forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Sivok, 2022'de A takım menajeri olarak kulübe döndü. 2025 yazında ise geçici olarak sportif direktörlük görevini üstlendi.

Çekya Milli Takımı'nda da savunmada görev alan Sivok, 2008–2015 yılları arasında Beşiktaş forması giydi.