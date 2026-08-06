Trendyol 1. Lig temsilcisi Sarıyer, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın hak edilmiş alacak dosyasının kesinleşmesiyle kısa süreli bir transfer engeliyle karşı karşıya kaldı. Kulüp yönetimi, finansal sürece hızlı bir şekilde müdahale ederek sorunu çözüme kavuşturdu.

YASAK 24 SAATTE KALDIRILDI

Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız, transfer tahtasının kapanmasına ilişkin haberlerin ardından taraftarların yüreğine su serpen açıklamayı yaptı. Ödemenin yapılarak dosyanın kapatıldığını duyuran Yaldız, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli resmi ve hukuki açıklamalar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Demek ki bazıları için dağ gibi gösterilen işler, bizim için sadece 24 saatlik meseleymiş."

"MÜSAİT OLUNCA GERİ GÖNDERİRSİN"

Ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Emre Yaldız, tecrübeli teknik adama sosyal medya üzerinden esprili bir paylaşımla seslendi. Yaldız, tebessüm ettiren paylaşımında, "Yılmaz Hoca, o kadar para aldın… Eşofmanlarımız emanet kaldı galiba. Müsait olunca geri gönderirsin" diyerek finansal krizin tatlıya bağlandığını vurguladı.

SARIYER'DE 4 MAÇLIK DÖNEM

Yılmaz Vural, geçtiğimiz sezonun eylül ayında teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Sarıyer'de 4 resmi karşılaşmada görev almıştı. Bu süreçte 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, saha sonuçlarının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı almıştı.